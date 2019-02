Com referências a fake news, Pabllo Vittar lança clipe de 'Seu Crime'; assista

A cantora Pabllo Vittar lançou nesta segunda-feira (4) o clipe de seu último single, "Seu Crime". A música faz parte do álbum "Não Para Não", lançado em outubro do ano passado.

No clipe, a drag queen persegue um rapaz, enquanto dirige uma caminhonete. Em determinado momento do vídeo, notas de "100 Vittars" voam, em alusão às fake news divulgadas no ano passado (leia mais).

Assista ao clipe: