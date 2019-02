Areia Movediça: Série promete ser a nova 'Elite' sueca da Netflix

Um dos sucessos da Netflix no ano passado foi “Elite”, que já teve a segunda temporada confirmada. No entanto, o streaming está prestes a lançar outra série que promete competir com a produção espanhola.

Com estreia marcada para 5 de abril, “Areia Movediça” chegará diretamente da Suécia e possui alguns elementos parecidos com o drama adolescente.

Na trama, que foi baseada em um best seller do mesmo nome, o eixo principal também girará em torno de uma investigação. Neste caso, será o massacre que ocorreu em uma escola particular em um luxuoso bairro de Estocolmo. Depois da tragédia que devastou todo o país, uma jovem chamada Maja Norberj (Hanna Ardéhn) é acusada pelo crime.

Em “Elite” a história foi marcada pelo assassinato de Marina (interpretada por Maria Pedraza) e a busca por um culpado. O mesmo pretende se repetir na nova série que, assim como um julgamento, também abordará acontecimentos obscuros e segredos do protagonista relacionados ao seu relacionamento e sua família.

Confira o trailer: