Calendário de fevereiro para estreias e retorno de séries

Acompanhe, abaixo, as principais estreias e retornos do mês de fevereiro nos EUA e na televisão brasileira.

Fique ligado! Os lançamentos nacionais são discriminados pela sigla (BR).

1º de fevereiro

Nightflyers (BR)- Estreia da primeira temporada na Netflix.

Boneca Russa (BR) – Estreia da primeira temporada na Netflix.

Sempre Bruxa (BR) – Estreia da primeira temporada na Netflix.

Station 19 (BR) – Estreia da primeira temporada na Netflix.

2 de fevereiro

Brexit (BR) – Estreia do telefilme, às 22h, na HBO.

4 de fevereiro

Man with a Plan – Estreia da terceira temporada na CBS

5 de fevereiro

American Housewife – Retorno da terceira temporada na ABC.

The Mentalist (BR) – Estreia da quinta temporada, às 22h30, no TNT Séries.

7 de fevereiro

Mal Me Quer (BR) – Estreia da primeira temporada, às 19h35, na Warner.

8 de fevereiro

One Day at a Time (BR) – Estreia da terceira temporada na Netflix.

Pen15 – Estreia da primeira temporada no Hulu.

10 de fevereiro

Grammy Awards (BR) – Transmissão ao vivo, às 23h, no TNT.

The Walking Dead (BR) – Retorno da nona temporada no canal Fox.

12 de fevereiro

Miracle Workers – Estreia da primeira temporada no TBS.

13 de fevereiro

The Handmaid’s Tale (BR) – Estreia da série no Globoplay.

14 de fevereiro

Dirty John: O Golpe do Amor (BR)– Estreia da primeira temporada na Netflix.

Rainha do Sul (BR) – Estreia da terceira temporada, às 23h15, no TNT Séries.

15 de fevereiro

The Umbrella Academy (BR) – Estreia da primeira temporada na Netflix.

Doom Patrol – Estreia da primeira temporada na DC Universe.

Proven Innocent – Estreia da primeira temporada na FOX.

21 de fevereiro

The Oath – Estreia da segunda temporada no Crackle.

22 de fevereiro

Go! Viva do seu jeito (BR) – Estreia da primeira temporada na Netflix.

Suburra – Estreia da segunda temporada na Netflix.

Supermães (BR) – Estreia da primeira temporada na Netflix.

24 de fevereiro

Oscar 2019 (BR) – Apresentação da cerimônia às 22h na TNT.

Whiskey Cavalier – Estreia da primeira temporada na ABC.

25 de fevereiro

Ash vs. Evil Dead (BR) – Estreia da terceira temporada na Netflix.

The Enemy Within – Estreia da primeira temporada na NBC.

26 de fevereiro

Shadowhunters (BR) – Retorno da terceira temporada na Netflix.

28 de fevereiro

Better Things – Estreia da terceira temporada no FX.

The Voice (BR) – Estreia da 16ª temporada, às 21h30, na Sony.