Meghan Markle escreve mensagens motivacionais para prostitutas em cascas de frutas; entenda

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, escreveu mensagens motivacionais em bananas distribuídas a mulheres em situações de vulnerabilidade, prostitutas ou toxicodependentes.

"Você é especial", "você é forte", "você é corajosa" foram alguns dos recadinhos deixados pela ex-atriz e esposa do príncipe Harry, junto com desenhos à mão de corações. Meghan visitou a associação "One 25", de Bristol, que presta apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Enquanto ajudava os voluntários a preparem sacolinhas com alimentos que seriam distribuídas pelas ruas, Meghan pediu uma caneta e escreveu as mensagens nas bananas. O jornal "Daily Telegraph" publicou que Meghan disse ter copiado a ideia de uma senhora nos Estados Unidos que deixava recadinhos nas bananas da merenda escolar.