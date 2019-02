Luísa Sonza se emociona ao falar de foto nua vazada: 'não vou ficar mal'

Luísa Sonza se emocionou neste domingo, 3, ao falar sobre a foto íntima que teve publicada em seu Stories do Instagram após ter sua conta na rede social invadida. Em uma série de vídeos na ferramenta, a cantora ainda agradeceu o apoio que tem recebido de internautas e famosos, como Jojo Todynho e Leo Santana.

"Obrigada a todo mundo que ficou me ligando mil vezes. Eu sou muito difícil para acordar, mas tinha mil pessoas me ligando ao mesmo tempo. Eu estou muito nervosa, mas eu não vou me atingir com isso", garantiu a cantora, que é casada com o humorista Whindersson Nunes.

Aproveitando o caso, Luísa manifestou apoio às meninas que também são vítimas de ataques virtuais e têm fotos vazadas. "Não se abalem, não se deixem abalar. Eu sei que é ruim, sei que é difícil, todo mundo vai falar um monte de coisa de vocês. Eu sei que eu estou falando isso chorando, mas eu não vou ficar mal por isso", afirmou.

Na manhã deste domingo, 3, a cantora contou que foi acordada por amigos que queriam alertá-la sobre a foto nua publicada em sua rede social. Após tomar conhecimento da invasão, Luísa Sonza apagou a imagem e afirmou que teve problemas para acessar sua conta na noite anterior.

"Só não vem falar que foi eu que postei [a foto], porque eu já vi que tem site falando que foi eu que postei. Eu jamais iria postar uma foto assim, eu não sou idiota de postar uma foto assim. Deixem de ser ridículos. Isso é muita injustiça", desabafou.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Luísa Sonza disse que teve seu celular hackeado e que "todas as providências estão sendo tomadas por sua equipe de advogados" para punir os responsáveis pela "exposição criminosa".