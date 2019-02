Homeland: Showtime adia estreia da oitava e última temporada

O canal Showtime anunciou a mudança na data de estreia da oitava e última temporada de Homeland.

Marcada para junho, a série será exibida somente no final do ano. O adiamento aconteceu por conta das gravações internacionais. As cenas são rodadas no Marrocos e servem para ambientar o Afeganistão no seriado.

Vale a pena lembrar que dois antigos personagens da série irão retornar para os episódios finais: o agente paquistanês Tasneem (Nimrat Kaur) e o comandante terrorista Hassan (Numan Acar).