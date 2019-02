Grey’s Anatomy: 15ª temporada surpreende e emociona com morte de personagem

Os fãs de Grey’s Anatomy já estão acostumados com as mortes desgarradoras que acontecem na série. No entanto, a décima quinta temporada reservou outra perda triste no Grey Sloan Memorial Hospital.

Este texto contém spoilers!

No episódio “The Winner Takes It All”, exibido na última quinta-feira (1) os fãs viram a cirurgia de Catherine (Debbie Allen), para remover um tumor na coluna e o sofrimento de Thatcher (Jeff Perry), pai de Meredith (Ellen Pompeo), que decide parar o tratamento de um câncer em estágio terminal.

Ao contrário do que muitos pensavam, Catherine sobrevive, destruindo 95% de seu tumor. Já Thatcher, não tem a mesma sorte e morre enquanto Meredith o conforta e conta histórias sobre seus netos.

Muitos sabiam que a Dra. Grey se reencontraria com seu pai nesta temporada. Ainda assim, a morte do personagem não era esperada e não só surpreendeu, como também emocionou os fãs.

A 15ª temporada da série ainda está em exibição. No Brasil, o drama médico é exibido pelo canal Sony.