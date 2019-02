Filmes na TV: Peixe Grande, Percy Jackson 2 e outros destaques deste domingo

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste domingo (3).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Percy Jackson e o Mar de Monstros" às 15h, "Alemão" à meia-noite e "Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas", de Tim Burton, às 2h.

Na Band tem "Trem Noturno para Lisboa" às 22h.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Amor em Sampa", com Bruna Lombardi e Eduardo Moscovis, às 13h. Na Warner tem "Harry Potter e a Ordem da Fênix" às 17h e "Vingadores: Era de Ultron" às 19h30.

Na Fox tem "Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos" às 21h e "O Hobbit: A Desolação de Smaug" às 23h. No FX tem "Prometheus" às 20h e "Cidade de Deus" às 22h.

No Megapix tem "Annie", com Cameron Diaz, às 20h e "Esposa de Mentirinha" às 22h. No Cinemax tem "Batman & Robin" às 14h e "O Aviador", com Leonardo DiCaprio, às 22h. No TNT tem "Zootopia – Essa Cidade é o Bicho" às 22h.