Mafia Rock absorve influências de rock oitentista em álbum de lançamento

Ouvir a banda Mafia Rock é como voltar aos áureos tempos da MTV, em meados da década de 1980. Com influências como Bon Jovi, Skid Row e Guns N’ Roses, o quinteto maringaense lança seu disco de estreia, “Lock & Load”, em março deste ano.

São dez faixas inéditas cantadas em inglês que trazem diferentes melodias – desde as mais pesadas, ao melhor estilo de “You Could be Mine”, do Guns N’ Roses, até baladas mais suaves como “Still Loving You”, do Scorpions.

Leia mais:

Reconhecido por seu trabalho na Marvel, Bruno Oliveira mostra vida sem filtros em nova HQ

Grande Hotel Abismo: livro relata como intelectuais alemães se comportaram durante o Nazismo

O álbum está em fase de masterização e a ideia é lançá-lo primeiro no formato de CD, e depois fazer as prensagens em vinil. Em paralelo, as músicas devem ser lançadas em videoclipes on-line através do YouTube.

“Nós temos uma pegada meio saudosista. Gostamos de pegar o encarte e o CD físico. Claro que iremos colocar as músicas na internet, mas sentimos a necessidade do álbum material. Apesar de ser caro, a ideia é lançar também em vinil em um futuro nem tão distante”, conta o guitarrista do Máfia Rock, Júlio Nozaki.

“Nós temos uma pegada meio saudosista. Gostamos de pegar o encarte e também o CD físico” – Júlio Nozaki, guitarrista

A banda trabalha no disco há pelo menos três anos. Apesar de as músicas estarem prontas já há algum tempo, a principal dificuldade do quinteto foi levantar o dinheiro para a produção do álbum de maneira independente.

“A gente optou em continuar trabalhando de maneira independente. E valeu a pena. O álbum está pancada! Quem nos acompanha vai perceber que é um som bem característico do que a gente apronta nos shows”, explicou.

A banda

Formada em 2012 a partir de uma brincadeira entre amigos e amantes da música, a Mafia Rock começou a levar o projeto da banda com mais vigor a partir de 2014, quando fecharam sua formação atual e começaram a trabalhar em canções autorais.

Além de Júlio Nozaki na guitarra, a banda conta com Kayo Marin (vocalista), Jonathan Lima (guitarrista), Honório Lacerda (baterista) e Gabriel Santa Rosa (baixista).