Filmes na TV: Herbie, Território Restrito e outros destaques deste sábado

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste sábado (2).

Filmes na TV aberta

A Record exibe "O Bom Filho à Casa Torna", com Martin Lawrence, às 15h. Na Cultura tem o documentário "Luz, Anima, Ação", sobre a trajetória da animação brasileira, às 23h30.

Na Band tem "Território Restrito", com Harrison Ford, às 1h30. Na Globo tem "Quebrando Regras 2" às 3h50 e "Um Herói de Brinquedo", com Arnold Schwarzenegger, às 5h.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix vão para "As Branquelas" às 13h30 e "Herbie: Meu Fusca Turbinado" às 15h40. No Cinemax tem "Espelho, Espelho Meu" às 17h45 e "Parker" às 19h40. No TNT tem "A Fantástica Fábrica de Chocolate" às 16h30 e "Malévola" às 20h50.

Na Fox tem "Se eu Ficar" às 16h, "Titanic" às 17h40 e "O Dia Depois de Amanhã" às 21h. No FX tem "Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros" às 22h. Na Warner tem "O Sétimo Filho" às 18h e "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" às 19h40.