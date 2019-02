Conheça Tatiane Leite, jovem paulista que brilha nos bastidores de filmes famosos nos EUA

O sonho de muita gente é um dia conhecer os bastidores dos grandes filmes de Hollywood. Para Tatiane Leite, esse sonho foi além. Formada em Engenharia da Computação pela Unicamp, ela trabalha hoje com efeitos especiais nas grandes produções do cinema norte-americano.

Desde o início da sua graduação, Tatiane sempre teve um carinho especial por computação gráfica. Decidiu então fazer Iniciação Científica em Animação em 3D para Dispositivos Móveis. Seu mestrado se baseou em desenvolver um sistema de melhoria para atratividade de rostos e imagens. A partir daí não parou mais.

O grande passo aconteceu quando ela foi para Los Angeles durante a conferência SIGGRAPH (evento especializado em computação gráfica) e percebeu que dava para unir a técnica da computação gráfica com a área visual e cinema.

Segundo ela, trabalhar com efeitos especiais em Hollywood pode variar, de acordo com o projeto. “Em um (filme) trabalhei unicamente com 3D, outros fiz iluminação, partículas, criei explosões, chuva e fogo”, explica.

Já trabalhei em "Homem Formiga e Vespa", "Missão: Impossível – Efeito Fallout", "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", e outros – Tatiane Leite sobre os filmes em que já esteve

Los Angeles é considerada a capital mundial do cinema, por isso a visibilidade das superproduções é muito grande.

A consequência disso, para Tatiane, é que os investimentos são muitos. Logo, é possível trabalhar com tecnologia de ponta. Isso permite que a criação seja melhor e mais inovadora. Esse cenário contribui para que o trabalho de Tatiane também se destaque.

“Gosto de expansão, inovação, aprender coisas novas, ter desafios”, afirma ela, que reforça também que o ambiente é de muita competitividade.

Mas tem o lado bom. Trabalhar em sets de filmagem permitiu a Tatiane encontrar alguns artistas e diretores famosos, como Stan Lee, o cantor americano Aloe Blacc e o diretor de Mogli e Rei Leão, John Fravor.

Existe também o trabalho de efeitos especiais invisíveis, o que ninguém vê, como o envelhecimento, remover olheiras e rugas, deixar a pessoa menor, mais fraca e mais magra.

Tatiane revelou como algumas cenas são gravadas. Se você acha que durante o dia, as cenas são gravadas em ambiente externo para aproveitar o sol, está errado! Por incrível que pareça, muitas cenas que aparentam ser gravadas externamente são gravadas dentro dos estúdios. Isso é possível graças a truques de iluminação – que conseguem reproduzir todo o tipo de luz dentro de um set fechado.

Mary Poppins

Tatiane conta que um de seus filme favoritos é “O Retorno de Mary Poppins”. Esse é um título que ela gostaria de ter trabalhado. Apesar da expectativa de ver a nova versão, ela também ficou preocupada, pois não queria que o filme decepcionasse, após o grande sucesso do primeiro.

Futuro

Seu novo projeto para 2019 é o filme “Vice”. A trama conta as barbáries feitas pelo vice presidente dos EUA, Dick Cheney. A data de estreia no Brasil é dia 31 de janeiro. E o sonho não para por aí. Agora, a busca de Tatiane é maior: ser uma supervisora de efeitos especiais.