Vikings: Criador explica decisão de terminar a série na 6ª temporada

Com o final da quinta temporada transmitido nos Estados Unidos esta semana, “Vikings” se prepara para a sua sexta e última leva de episódios – chegando ao fim em 2020.

A notícia foi recebida por muitos fãs com tristeza, mas o criador, Michael Hirst, resolveu explicar a sua decisão à Variety:

“Eu sempre soube onde queria que o programa fosse e mais ou menos onde terminaria se tivesse a oportunidade. O que eu estava tentando fazer era escrever a saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos. Depois de seis temporadas e 89 episódios, foi o que senti, finalmente. Paramos de filmar o último episódio em novembro do ano passado e senti que eu havia dito tudo o que tinha a dizer sobre Ragnar e seus filhos”, confessou.

Sim! Hirst acha que o melhor para série era chegar ao fim, mas para a alegria de muitos, ele ainda considera “continuações” e explica:

"A continuação significa que, se o fizermos, vai se conectar com a saga. Pode não implicar necessariamente os mesmos personagens. Eu não posso entrar em mais detalhes do que isso, mas para os fãs do show será um prazer continuar a experiência dos Vikings”, revelou.

Sem entrar em muitos detalhes, o criador apenas prometeu uma “experiência profundamente emocional” na sexta temporada.

Os novos episódios de “Vikings” são transmitidos no Brasil pelo canal pago FOX Premium 2.