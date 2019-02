Oscar 2019 deverá ter apresentações de todos os indicados a Melhor Música

A princípio, a cerimônia do Oscar teria apresentações de duas músicas que concorrem ao prêmio de Melhor Canção. No entanto, o Variety revelou que os organizadores planejam que os cinco indicados se apresentem na noite da premiação. De acordo com o site, os artistas responsáveis pelas cinco canções foram convidados a se apresentar na cerimônia, que ocorre em 24 de fevereiro.

No Twitter, a Academia confirmou as performances de I'll Fight, por Jennifer Hudson, e The Place Where Lost Things Go, por um convidado surpresa.

Também seguem na competição por Melhor Canção as músicas Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, All The Stars, por Kendrick Lamar e SZA, e When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, de Willie Watson e Tim Black Nelson.

