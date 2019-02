Metro Indica: confira as dicas de programação cultural para este fim de semana

Chegou o fim de semana e você está livre, mas sem saber o que fazer. Confira as dicas culturais que o Metro Jornal separou para este fim de semana.

Show

Salve Dominguinhos! O violonista Yamandu Costa e o acordeonista Thadeu Romano relembram faixas icônicas do mestre sanfoneiro dentro do projeto que faz homenagem a ele. No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sex., às 21h. R$ 40.

Marina de la Riva. A cantora apresenta seu mais recente show, “Memórias de um Jardim”, no qual mistura canções autorais com composições de outros artistas latino-americanos. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, tel.: 5080-3000). Sex., às 21h. R$ 30.

Cesar Camargo Mariano Trio. Com nova formação, o conjunto se alterna entre temas clássicos de bossa nova, MPB, jazz e pop e faixas próprias. No Sesc Belenzinho (r. pe. Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 30.

Fundo de Quintal. Grupo de samba se reúne a nomes como Nelson Rufino, Moacyr Luz, Bateria do Mestre Zóinho e Grupo Sambabar, por 12 horas, para reinauguração de clássico boteco. No Bar Samba (r. Fradique Coutinho, 1007, tel.: 3819-4619). Sáb., a partir das 13h. De R$ 50 a R$ 200.

HQ

Clube de Leitura. O projeto paralelo à exposição “Quadrinhos” discute a obra “V de Vingança”, clássico de Alan Moore e David Lloyd. Não é obrigatória a leitura prévia da graphic novel. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa, tel.: 2117-4777). Sex., às 15h. Grátis.

Teatro

‘As Três Vidas de Miranda Flores’. Com texto e direção de Raphael Gama, a peça apresenta as angústias de três mulheres, nas décadas de 1960, 1980 e nos dias atuais. Na Funarte (al. Nothmann, 1.058, Campos Elíseos, tel.: 3662-5177). Sex. e sáb., às 20h30; dom., às 19h. R$ 40.

Espetáculo

Dzi Croquettes. O subversivo grupo performático criado nos anos 1970 por Lennie Dale e Ciro Barcelos comemora 45 anos com show especial com participações de Bruno Gissoni e Edy Star, entre outros. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel.: 4003-6860). Dom., às 18h. De R$ 60 a R$ 140.

TV

‘Brexit’. Benedict Cumberbatch interpreta Dominic Cummings, o estrategista que dirigiu a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, neste filme que mostra os bastidores desse processo.

Na HBO. Sáb., às 22h.

Artes visuais

Regina Silveira e Serge Salat. Os artistas participam de um debate sobre as obras “Up There” e “Além do Infinito”. No Farol Santander (r. João Brícola, 24, Centro). Sáb., às 11h. R$ 20.