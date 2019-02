Meghan Markle decide receber apoio de uma doula durante a gravidez

Meghan Markle está se preparando para o momento mais importante e delicado da gravidez: o parto! Por isso, a duquesa que terá seu primeiro filho com Harry em abril, já está recebendo o auxílio de uma doula.

De acordo com a Us Weekly, ela e Harry já foram visitados "várias vezes" pela mulher que ajudará a mais nova mamãe a “se concentrar na energia calma e positiva em torno do nascimento”.

A doula é uma profissional não-médica que ajuda auxilia, apoia e conforta a mulher durante e após a gravidez – especialmente na hora do parto.

O portal Despertar do Parto se baseia em estudos para mostrar que a presença da doula no pré-parto e parto trazem benefícios de ordem emocional e psicológica para mãe e bebê, incluindo resultados positivos nas 4ª a 8ª semanas após o parto, como por exemplo:

Aumento no sucesso da amamentação,

Interação satisfatória entre mãe e bebê,

Satisfação com a experiência do parto,

Redução da incidência de depressão pós-parto,

Diminuição nos estados de ansiedade e baixa autoestima.