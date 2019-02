Filmes na TV: O Grande Hotel Budapeste, A Feiticeira e outros destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (1).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "A Feiticeira", com Nicole Kidman, às 14h, o vencedor de quatro Oscar "O Grande Hotel Budapeste" às 1h10, "Atividade Paranormal 2" às 2h50 e "Odeio o Dia Dos Namorados" às 4h30.

No SBT tem "Swindle", com Ariana Grande, às 23h15. Na Record tem "A Escolha Perfeita", com Anna Kendrick, às 22h45.

Filmes na TV fechada

Os destaques no TNT vão para "Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma" às 18h20 e "Interestelar" às 22h30. No Megapix tem "Casa Comigo?", com Amy Adams, às 14h30 e "Rio" às 20h40. No Cinemax tem "O Novo Mundo", com Colin Farrell, às 13h30 e "Seven – Os Sete Crimes Capitais", com Brad Pitt e Morgan Freeman, às 22h.

Na Warner tem "Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2" às 18h15. Na Universal tem "Elysium" às 13h40. Na Sony tem "O Paizão", com Adam Sandler, às 20h. Na Fox tem "A Era do Gelo" 1 e 2, a partir das 21h e "Se eu Ficar" às 23h50.