'Distopia': Mostra no CCSP reúne 12 filmes que imaginam realidades negativas

O cinema é dessas linguagens que permitem dar forma a realidades antes só imaginadas. Talvez por isso é que a ficção científica lhe caia tão bem – em especial as que descambam em distopias, revelando possibilidades alternativas de existência nas quais algo deu errado no meio do caminho.

Algumas dos mais emblemáticas produções do gênero serão reunidas a partir desta sexta-feira (31) na mostra “Distopia”, que ocupa até o dia 9 a Sala Lima Barreto, no Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, tel.: 3397-4002; R$ 2).

São 12 filmes de diferentes épocas que demonstram uma diversidade enorme de formas de imaginar o fim do mundo como o conhecemos, passando por clássicos do cinema, como “Metrópolis” (1927), de Fritz Lang, e “Fahreinheit 451” (1966), de François Truffaut, a sucessos no cinema comercial, como “Fuga de Nova York” (1981), de John Carpenter.

As sessões desta sexta terão “Filhos da Esperança” (2006), às 16h; “Planeta dos Macacos” (1968), às 18h; e “Mad Max 2 – a Caçada Continua” (1982), às 20h. Veja a programação completa no site centrocultural.sp.gov.br.