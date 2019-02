Anitta e Kevinho lançam clipe de 'Terremoto'; assista

Eles não param mesmo! Anitta e Kevinho lançaram nesta sexta-feira (1) o clipe de "Terremoto". A música é a aposta dos dois para bombar neste Carnaval.

O vídeo foi inspirado em "I'm still in love with you", de Sean Paul e Sasha, e é cheio de referências ao fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. A gravação aconteceu em um estúdio de São Paulo há 11 dias. O clipe conta com a direção de Kondzilla, referência quando o assunto é funk.

"Conheci o Kevinho no 'Música Boa Ao Vivo' e logo percebi o quanto ele é talentoso. Estou muito feliz com o resultado da nossa parceria!", disse Anitta.

Assista ao clipe: