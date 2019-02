'A Ponte': Nova peça de autor de 'In On It' estreia no CCBB de São Paulo

Com a mãe à beira da morte, três irmãs encontram motivo para se reunirem mais uma vez na casa onde cresceram e que, há muito tempo, não frequentam mais. Essa reunião forçada – e os desdobramentos que ela provoca na forma como essas mulheres se relacionam – é a base de “A Ponte”, que estreia hoje no CCBB.

A peça foi escrita pelo canadense Daniel Maclvor, mais conhecido no Brasil pelo sucesso de “In On It” e as encenações capitaneadas pelo ator e diretor Enrique Diaz.

Talvez a grande diferença que “A Ponte” apresenta em relação aos trabalhos já conhecidos do dramaturgo está no fato de tomar perspectivas femininas como fio condutor.

O projeto foi capitaneado por Maria Flor, que vive a mais jovem das irmãs e divide o palco com Bel Kowarick e Débora Lamm. Essas são atrizes com carreiras de perfil muito distinto. Se por um lado isso ressoa as diferenças entre as personagens, também sugere um contraste interessante de se ver.

Quem amarra tudo isso é o brasiliense Adriano Guimarães, que, ao lado do irmão Fernando, é considerado um dos diretores teatrais mais respeitados da cena teatral contemporânea.

Serviço:

No CCBB (r. Álvares Penteado, 112, Centro, tel.: 3113-3651). Estreia nesta sexta (1º).

Sex., sáb. e seg., às 20h; dom., às 18h. R$ 30. Até 25/3.