Warner confirma sequência de 'Esquadrão Suicida' e anuncia data de lançamento

A Warner confirmou nesta quarta-feira (30) a realização da sequência de "Esquadrão Suicida". O próximo filme da equipe de anti-heróis da DC está agendado para estrear no dia 6 de agosto de 2021.

O anúncio foi feito juntamente com as novidades sobre o próximo filme solo do Batman. O roteiro será escrito por James Gunn, após a Disney demiti-lo de "Guardiões da Galáxia – Vol. 3" por conta das tweets do cineasta que faziam piada sobre estupro e pedofilia.

"Esquadrão Suicida" foi lançado em 2016, mas não foi bem recebido pela crítica. Mesmo assim, o longa foi considerado um sucesso de público, considerando que arrecadou cerca de 750 milhões de dólares nos cinemas de todo o mundo.

Ainda não há detalhes sobre o elenco da produção. Arlequina, personagem de Margot Robbie no primeiro longa, já deve reaparecer antes disso nos cinemas: "Aves de Rapina" tem previsão de estreia para dia 7 de fevereiro de 2020.

Além de Arlequina, "Aves de Rapina" conta com Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Máscara Negra (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).