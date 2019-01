Vikings: Trailer da 6ª temporada insinua que personagem irá se sacrificar por todos

A quinta temporada de “Vikings” chegou ao fim na última quarta-feira (30). No entanto, um trailer da sexta e última temporada da série já deixou bem claro: a guerra está longe de terminar.

No último vídeo divulgado, a última guerra parece ter deixado mais consequências do que se esperava e as ameaças de outra batalha parecem se revelar entre Lagertha (Katheryn Winnick) e Ivar (Alex Høgh Andersen). A escudeira ainda acrescenta uma informação que deixa uma grande dúvida no ar e termina o adiantamento dizendo: “Ele morreu por todos nós”.

Mas afinal, quem é o maior candidato a se sacrificar pelo seu povo?