'Vice': Com 8 indicações ao Oscar, filme com Christian Bale é 'House of Cards' da vida real

Lido em português, o título de “Vice” elimina um trocadilho que faz toda a diferença no original em inglês.

Nos Estados Unidos, ele faz referência direta ao personagem principal do filme, o político republicano Dick Cheney, que ficou internacionalmente conhecido ao assumir a vice-presidência americana no governo de George W. Bush, entre 2001 e 2009.

Mas “vice” também significa “vício”, e é a devoção quase monástica de Cheney ao poder que está no centro do longa indicado a oito Oscars.

Nele, o diretor e roteirista Adam McKay retoma o jeito descolado de narrar episódios complicados que lhe rendeu o prêmio da Academia pelo roteiro original de “A Grande Aposta” (2015), ambientado na crise econômica de 2008.

O foco recai agora, no entanto, sobre os bastidores da política americana, numa espécie de “House of Cards” da vida real, o que torna todos os conchavos e alianças ainda mais assustadores, mesmo que narrados como comédia.

Vivido por Christian Bale, vencedor do Globo de Ouro de melhor ator cômico pelo papel – para o qual engordou 18 quilos –, Cheney é mostrado desde a juventude, quando não passava de um beberrão sem futuro.

Pressionado pela noiva, Lynne (Amy Adams), ele encontra um rumo ao entrar para a política, quando se torna assistente de Donald Rumsfeld (Steve Carell).

A partir daí, Cheney traça uma jornada ascendente dentro do Partido Republicano até se tornar um vice-presidente que se aproveita das fragilidades de seu superior para demonstrar que, de decorativo, não tinha nada.

O mais interessante da visão de McKay sobre o personagem é eliminar dele o tal “viés ideológico”. Mais do que o desejo de defender pautas conservadoras, o que move este Cheney é a conquista do poder absoluto, capaz de ditar os rumos alheios só pelo prazer de poder fazê-lo.

Declaradamente progressista, o diretor abusa do humor em seu retrato do biografado ao mesmo tempo em que tenta abrir os olhos do público para um jogo político que interfere diretamente na sua vida.

