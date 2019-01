'Uma Nova Chance': Jennifer Lopez volta para a comédia romântica; leia entrevista

Prestes a completar 50 anos, em julho, Jennifer Lopez volta aos cinemas com “Uma Nova Chance”, que estreia nesta quinta-feira (31). Ao lado de Vanessa Hudgens, Milo Ventimiglia e Leah Remini, ela vive uma caixa de supermercado que se reinventa e vira uma executiva de sucesso.

Entrevista: Jennifer Lopez

O protagonismo feminino anda em alta?

Este é o nosso momento! A mulher já ocupa vários papéis, e não apenas na indústria do cinema, mas também na política, na economia e na ciência. Por isso aceitei voltar aos cinemas com Maya, uma mulher de 43 anos que busca melhorar sua vida. Ela é uma inovadora: escuta os clientes, sabe o que eles precisam e encontra um jeito de entregar isso. Mas daí decidem contrar o “homem certo para o trabalho”. Bem, não vou contar a história, mas o filme mostra a força da mulher.

Você se sente bem no gênero da comédia romântica?

Sou romântica de coração, sou melosa e choro com qualquer momento de ternura. O filme retrata mulheres reais, e, de alguma maneira, tiramos sarro de nós mesmas. Sei que é uma comédia, mas com muito coração, no qual as mulheres se reinventam em qualquer idade.

Por que voltar ao cinema com “Uma Nova Chance”?

Estou escolhendo muito bem os filmes que faço. Tenho quase 50 anos e não quero representar mulheres jovens, mas histórias verdadeiras, sem maquiagem. Busco papéis autênticos para mim.