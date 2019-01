You: Tudo o que sabemos sobre a nova vítima de Joe na 2ª temporada

Uma nova mulher entrará na vida de Joe Goldberg (Penn Badgley) na segunda temporada de “You”. A escolhida para protagonizar os próximos episódios foi Victoria Pedretti, atriz que ficou conhecida por seu trabalho em “A Maldição da Residência Hill”.

Sara Gamble, a criadora da série, confessou que o sucesso da produção da Netflix foi fundamental para a escolha da atriz:

“Eu devorava A Maldição da Residência Hill, e Victoria foi incrível e, um par de dias mais tarde, o produtor executivo Greg Berlanti me enviou um e-mail perguntando: 'Você viu A Maldição da Residência Hill? A Victoria Pedretti é perfeita, não é?”, revelou durante uma entrevista à Entertainment Weekly.

Mas afinal, quem ocupará o lugar de Beck (Elizabeth Lail)?

Reprodução / Giphy

A vítima da vez é Love Quinn, uma aspirante a chef que trabalha como gerente de produtos em uma mercearia. Quinn não está interessada no mundo das redes sociais, mas se concentra em levar uma vida interessante. Ele também tem uma dor profunda causada por um acontecimento e, quando conhece Joe Goldberg, acaba compartilhando isso com ele.

De acordo com o perfil revelado pela criadora, assim como seu nome, Love Quinn será uma jovem muito sexy, com um olhar despreocupado que vem do fato dela ser ela mesma todos os dias, amando aquilo que faz.

Sim! Desta vez a protagonista será muito diferente de Beck, a vítima que conhecemos na primeira temporada.

Ansiosos?

Reprodução / Tenor