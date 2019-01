Filme solo do Batman - sem Ben Affleck - já tem data de estreia

A Warner anunciou a data de estreia do filme solo do Batman nesta quarta-feira (30). Anota aí na agenda: o novo longa do Homem-Morcego está agendado para o dia 25 de junho de 2021.

Dois sites americanos – o Deadline e o da revista Variety – garantem que o ator Ben Affleck, intérprete do super-herói em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" e "Liga da Justiça", não será o protagonista deste longa. Isso porque veremos um Bruce Wayne mais jovem no novo filme.

Pouco depois do anúncio da Warner, Affleck compartilhou a matéria do Deadline, que diz que ele "passará a tocha para a próxima geração do Bruce Wayne". Na legenda, o ator torce pelo sucesso do filme.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

O filme será dirigido por Matt Reeves, de "Planeta dos Macacos" e "Deixe-me Entrar". O projeto ainda não tem nome definido, mas o diretor já confirmou que o longa seguirá uma linha investigativa, com um Batman diferente do que estamos acostumados a ver no cinema.

"Os quadrinhos tem uma história de explorar o Batman como 'o maior detetive do mundo', e não vemos muito isso nos filmes. Quero que meu Batman seja o primeiro a levar o público nesta jornada de investigação dos criminosos", disse Reeves em entrevista ao The Hollywood Reporter. "É um filme sob o ponto de vista dele, um mistério noir. Espero que seja uma história empolgante, mas emocional", completou.

Ele também adiantou que o filme não contará somente com um, mas com uma galeria de vilões. "O processo de escalação deve começar em breve. Estamos começando a montar o nosso plano de batalha. Estou revisando o roteiro mais uma vez, e então começamos a desenvolver o filme".

Sobre a escalação – ou não – de Ben Affleck, o cineasta preferiu não comentar.