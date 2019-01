A Noiva Fantasma: Netflix anuncia nova série oriental sobre amor sobrenatural

A Netflix anunciou mais uma produção para quem é fã de séries sobrenaturais! O streming produzirá “A Noiva Fantasma”, uma série que contará seis episódios e será dirigida pelos malaios Quek Shio-Chuan e Ho Yu-Hang, com roteiro do taiwanês Kai Yu Wu.

Os atores orientais Ludi Lin (Power Rangers), Huang Peijia, Wu Kang Jen e Kuang Tian também foram confirmados para a trama oriental baseada no livro de mesmo nome da escritora de ascendência oriental Yangsze Choo.

A obra, que se tornou best-seller do The New York Times, foi lançada no Brasil pela DarkSide Books e conta a história de Li Lan, uma jovem que recebeu educação e cultura, mas que vive sem grandes perspectivas depois da falência de seus pais. No entanto, uma proposta surge para mudar a sua vida para sempre: casar-se com o herdeiro de uma família rica e poderosa, mas que já está morto.

A editora esclarece que por mais fantástica que a história de “A Noiva Fantasma” possa parecer, a prática ainda existe até hoje em parte da cultura asiática e chegou a ser proibida por Mao Tsé-Tung durante a Revolução Cultural.

A tradição surgiu com a missão de “tranquilizar um espírito inquieto, e garantir um lar e estabilidade para as mulheres”.

A data de lançamento da série ainda não foi divulgada. Confira abaixo o booktrailer disponibilizado pela DarkSide: