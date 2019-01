Lady Gaga fica furiosa com advogados de Dr. Luke em depoimento a favor de Kesha: 'Você devia se envergonhar'

O embate jurídico entre a cantora Kesha e seu ex-produtor, Lukasz Gottwald, conhecido como Dr. Luke, ganhou um capítulo emblemático quando Lady Gaga foi ao tribunal para depor em favor da amiga, em setembro de 2017. A descrição do acalorado depoimento foi publicado pelo site The Blast e ganhou a internet graças às frases emblemáticas que Gaga soltou, sobretudo à equipe de defesa de Luke.

Kesha acusa Luke de abuso sexual, trauma pelo qual Gaga também passou. Por isso, segundo os documentos, o advogado da indicada ao Oscar de melhor atriz por "Nasce uma Estrela" informou aos representantes de Luke que ela estava pronta para testemunhar, mas que queria avisá-los de que o caso havia deflagrado transtorno pós traumático. Antes de entrar na Corte, Gaga estava chorando.

Durante o depoimento, a cantora contou que encontrou Kesha na casa de Luke, que também funcionava como estúdio. A garota estava apenas de lingerie em um quartinho dos fundos e contou que sofreu inúmeros abusos ao longo dos anos por parte do produtor. Ela admitiu que não lembrava de detalhes da conversa.

"Mas o que discutimos e o que me lembro foi sua tristeza imensa, depressão e medo. Ela estava visivelmente muito diferente de quando a encontrei das outras vezes. Só não pode dizer especificamente o que falamos. Eu só me lembro que foi emocionante e eu queria apoiá-la", disse a pop star.

A coisa pegou quando Gaga foi questionada se acreditava que a reputação do produtor por prejudicada pelo caso.

"Se você está perguntando sobre a reputação dele no mundo, eu não me sinto na liberdade de falar em nome do mundo todo. Mas se você está perguntando qual a minha opinião sobre a reputação dele, eu formei minha opinião a respeito dele e sua reputação quando a vi naquele quartinho dos fundos. Era uma imagem de algo que aconteceu comigo e eu senti no meu coração que ela estava falando a verdade. E eu acredito nela"