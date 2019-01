Fãs surtam com a entrada de filmes do High School Musical no catálogo da Netflix; veja reações

A franquia High School Musical chegou nesta quinta-feira (31) ao catálogo da Netflix com os dois primeiros filmes da trilogia. Sendo um dos mais marcantes lançamentos da Disney nos anos 2000, não demorou muito para que as redes sociais se enchessem de comemorações sobre a inclusão no serviço de streaming.

Tudo começou com a divertida revelação feita pelo perfil da Netflix Brasil:

Bom dia, grupo! Vocês também receberam isso aqui no ZAP? Aproveitando, High School Musical 1 e 2 estão disponíveis. REPASSEM. pic.twitter.com/xAkz6ZFyDE — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 31, 2019

A notícia se espalhou rápido.

GENTE ATENÇÃO AQUI

entrou high school musical na Netflix pic.twitter.com/fQzE38IZTt — duda (@dudafariax) January 31, 2019

HIGH SCHOOL MUSICAL CHEGOU NA NETFLIX E NÓS TA COMO AAAHHHHH pic.twitter.com/AWrXUK9iq8 — Thays_JS (@taismartins14) January 31, 2019

HIGH SCHOOL MUSICAL NA NETFLIX MEU DEUS DO CÉU! eu não tenho palavras pra agradecer pic.twitter.com/YLsennnlm7 — carolina (@carohhlis) January 31, 2019

HIGH SCHOOL MUSICAL 1 E 2 NA NETFLIX NÃO É SONHO N É TESTE ISSO N É UM TESTE É REAL IT IS HAPPENING pic.twitter.com/fcy52DJH53 — vique (@highbythechb) January 31, 2019

E, como se esperava, todo mundo correu para assistir.

brigando c meu pai pq quero ver high school musical e ele os gols do náutico. veremos todos high school musical. — gabi. (@g_azrd) January 31, 2019

Assistindo High School Musical como se não houvesse amanhã, obg @NetflixBrasil te amo — iza (@isadcoxinha) January 31, 2019

Eu tento n ser😢 mas a Netflix liberou HSM n tem como, vou ter q ficar em casa p maratonar e cantar — anacarols (@limacarolr) January 31, 2019

Assistindo meu HSM em high definition hahahaha maratona do aqui. #HSMNoNetflix — Andresa Brandão (@dtdo1pouco) January 31, 2019

Teve quem não encontrou de primeira…

Querida @NetflixBrasil queria saber porque eu ainda não tenho HSM — bambolove (@Carolfarinaccio) January 31, 2019

pq só pra mim que não aparece high school musical na netflix???? vou surtar — luisa (@prideIaurenj) January 31, 2019

… mas deu tudo certo no final.

eu coloquei o nome completo e apareceu — luisa (@prideIaurenj) January 31, 2019

Pra quem ta perguntando, High School Musical ta meio escondido mas ta lá. É só deslizar pra baixo e clicar no primeiro que apareceu ali no “veja títulos sobre” pic.twitter.com/mpAllmRWuG — Zigao (@_igorviana_) January 31, 2019

É claro que, como tudo na vida, nem sempre dá para agradar todo mundo!

HIGH SCHOOL MUSICAL ENTROU NO CATÁLOGO DA NETFLIX // não colocaram o terceiro filme pic.twitter.com/7sif74fhpM — clara (@otthersidde) January 31, 2019

COMO QUE NÃO COLOCA HIGH SCHOOL MUSICAL 3 TBM NO CATÁLOGO? PORRA EU QUERIA MUITO CANTAR CAN I HAVE THIS DANCE? PORRA NETFLIX pic.twitter.com/c0Pz4ewr82 — rayane (@thxshallow) January 31, 2019