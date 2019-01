Filmes na TV: O Cheiro do Ralo, Licença para Casar e outros destaques desta quinta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quinta-feira (31).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Licença para Casar" às 14h, "Bad Ass 2: Ação em Dobro" às 1h20 e "Mistérios Da Área 51" às 2h30. Na Record tem "O Homem do Tai Chi" às 22h30.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "O Cheiro do Ralo" às 22h. Na Warner tem "Ó Pai, Ó" às 15h45 e "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" às 22h30. Na Sony tem "A Mentira", com Emma Stone, às 19h.

No Megapix os destaques ficam por conta de "Herança de Sangue", com Mel Gibson, às 16h30 e "Polícia Federal – A Lei é para Todos" às 18h20. No Cinemax tem "O Presente" às 15h e "Troia" às 19h. No TNT tem "Alice no País das Maravilhas" às 16h30 e "Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas" às 20h.

Na Fox tem "A Herança de Mr. Deeds", com Adam Sandler, às 13h30 e "Mister Bean" às 15h. No FX tem "Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles" às 13h40.