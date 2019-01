'Vai Ter Que Arriscar': DjBruu mostra seu lado produtora em primeiro single

Novo ano, novas experiências. Esse é o pensamento da DjBruu, que lançou na quarta-feira (30) sua primeira música autoral. 'Vai Ter Que Arriscar' conta com a participação das cantoras Gabbie e Hisis e está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e iTunes.

Brunna Toledo, que consolidou seu trabalho no meio universitário, agora busca ampliar seu público e mostrar suas habilidades como produtora. "Eu queria mostrar umas outras vertentes do meu trabalho. Foi um jeito de virar essa chavinha do público universitário e me apresentar como uma artista mais completa", explica.

A composição da música é assinada pelo trio, além de Yuri Salim, Vinicius Fernandes e Vinicius Cecilio, e versa sobre a arte da sedução. "A música fala sobre atrair vontade, mas sempre com respeito. Um dos versos diz 'você pode olhar, mas não pode tocar', o que deixa claro que sempre tem que ter essa permissão."

Nesta quinta-feira (31), a DjBruu apresenta a festa "O Rebu da Bruu", em comemoração ao lançamento do single e ao seu aniversário de 24 anos. O evento acontece no Hotel Prince Tower (rua Mamoré, 305, Bom Retiro) a partir das 22h. Mais detalhes no evento do Facebook.