Demi Lovato faz tatuagem especial para comemorar seis meses de sobriedade

Demi Lovato comemorou seis meses de sobriedade com uma nova tatuagem depois de quase perder a vida devido a uma overdose no ano passado. A cantora, que foi encontrada inconsciente em sua mansão em Los Angeles em julho, compartilhou o desenho no Instagram.

Junto com uma fotografia mostrando a rosa que agora enfeita seu dedo, Demi escreveu "Obsessed". O trabalho foi feito pelo artista Winter Stone que também é tatuador de Miley Cyrus e Joe Jones.

Reprodução / Instagram

A equipe da intérprete também a parabenizou com um bolo escrito: "Feliz 6 meses, estamos orgulhosos de você!".