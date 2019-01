K-pop: Segundo filme do grupo BTS bate recorde de bilheteira

O grupo sul-coreano BTS adicionou um segundo sucesso de bilheteria à sua longa lista de conquistas. A Forbes publicou um artigo sobre os números do último filme da boy band ("Love Yourself in Seoul") e revelou dados importantes.

De acordo com o material, a Big HIT Entertainment revelou que a estreia do filme em 26 de janeiro atraiu 1,2 milhões de espectadores e 11,7 milhões de dólares em todo o mundo.

Com isso, é “a maior bilheteria para um evento de cinema de um dia”. O filme ainda retornará às salas de cinema em fevereiro.

O distribuidor da produção também confirmou que “Love Yourself in Seoul” bateu os recordes anteriores de “Burn the Stage: The Movie”. Sem dúvida, uma ótima notícia para o grupo e os fãs.

