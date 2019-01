Vai Malandra, parte 2? Anitta grava novo clipe em Salvador, com J Balvin, MC Zaac e Tropkillaz

Anitta, laje, muito sol, MC Zaac e Tropkillaz… Não, não é "Vai Malandra", mas bem que poderia ser. A cantora está em Solar da Gamboa, bairro litorâneo de Salvador, nesta quinta-feira (31), para gravar o clipe de sua próxima música.

Leia mais:

Filme solo do Batman – sem Ben Affleck – já tem data de estreia

Sítio do Picapau Amarelo ganha ilustrações com Turma da Mônica em novo livro

Além de MC Zaac e Tropkillaz, "Bola, Rebola" conta com a participação do colombiano J Balvin. Esta já é a quarta parceria dele com Anitta, que estiveram juntos no remix de "Ginza", em "Downtown" e "Machika".

Dessa vez, a brasileira aparece com um visual loiro e um biquíni de crochê com as cores do Olodum para o clipe. Segundo o G1, moradores de Solar da Gamboa participarão do vídeo, que também terá passagens em bar, churrasco e uma balada noturna.

A previsão de lançamento é para o dia 22 de fevereiro. Antes disso, Anitta lança nesta sexta-feira (1) uma parceria com Kevinho: "Terremoto", sua aposta para o Carnaval.

A página da Mattoni Comunicação compartilhou um trechinho do clipe. Assista: