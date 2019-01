Alexandre Frota pediu desculpas a Túlio Gadêlha, que o processou por xenofobia

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes e deputado federal eleito pelo PDT-PE, mostrou em seu Instagram um encontro com seu futuro colega de Câmara, Alexandre Frota (PSL-SP). Os dois conversaram nesta quinta-feira, 31, enquanto tomavam café da manhã em um hotel em Brasília, um dia antes de tomarem posse de seus mandatos.

"Olha quem veio sentar ao meu lado para dialogar. Fui surpreendido por um pedido de desculpas de Frota. Estamos em campos opostos, mas não precisamos conviver com o ódio", escreveu Túlio.

Em seu Twitter, Frota também publicou um registro do encontro: "Fui até a mesa dele e perguntei se ele tinha algo contra mim. Ele respondeu que não, e aí conversamos. Vamos tocar o Brasil, ele de um lado e eu de outro, mas com educação. Valeu, Túlio."

Há pouco mais de um mês, no fim de 2018, Gadêlha afirmou que levaria Frota à Justiça por conta de um tuíte feito por ele em tom pejorativo com a frase "só podia ser de Pernambuco".

"Xenofobia é crime. Agora é com a Justiça, Frota. Protocolei hoje interpelação judicial – pedido de explicações em juízo e representação contra o deputado paulista recém-eleito, Alexandre Frota. Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências dos seus atos", escreveu Gadêlha, à época.