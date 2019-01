Claudia Leitte lança clipe em parceria com Olodum e Hungria Hip Hop; assista 'Saudade'

A cantora Claudia Leitte lançou nesta quarta-feira (30) o clipe para a música "Saudade", sua recente parceria com o bloco Olodum e o rapper Hungria Hip Hop.

Leia mais:

Aline Wirley, ex-Rouge, vai trabalhar com Xuxa em novo programa

Emissora insistiu para reforçar segurança de Jussie Smollett semanas antes de ataque, diz site

A canção é uma volta às suas origens no axé, com influências de samba-reggae, mas tudo isso sem largar completamente de suas investidas recentes no pop.

O clipe foi gravado no início de dezembro, no Pelourinho. Segundo a própria Claudia Leitte, o lançamento tem muita influência da música "They Don't Care About Us", de Michael Jackson.

Assista ao clipe: