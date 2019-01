3 coisas surpreendentes que a Netflix não mencionou em 'Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy'

Um dos mais recentes lançamentos da Netflix, a série “Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy”, está dando o que falar entre os usuários da plataforma.

A produção de quatro episódios fala sobre a vida e os crimes de Ted Bundy, um dos assassinos em série mais famosos até hoje. No entanto, existem três fatos surpreendentes que ficaram de fora do programa.

Confira:

Trabalhou como voluntário em uma linha de prevenção ao suicídio

Bundy trabalhou como voluntário realizando apoio emocional e prevenindo o suicídio por telefone. Anne Rule, antiga amiga de Bundy e autora do livro “The Stranger Beside Me” que fala sobre o assassino e seus crimes, o conheceu quando ambos trabalhavam como voluntários lá. Ela confessou que “ele não era tão bom assim” na função.

A semelhança das vítimas

A maioria das vítimas conhecidas de Bundy eram mulheres jovens, mas as semelhanças vão além disso. Stephanie Brooks foi uma namorada que ele conheceu na universidade. Ela veio de uma família rica e, eventualmente, terminou com Bundy devido à falta de futuro juntos.

Reprodução / Scream Rant

De acordo com o portal, History Collection, eles acabaram voltando mais tarde e Bundy terminou o relacionamento, pois só queria mostrar “que ele poderia se casar com alguém como ela”. Muitas das mulheres assassinadas por ele têm uma notável semelhança com Stephanie; todas com cabelos castanhos compridos separados ao meio.

A paternidade de Bundy

A produção da Netflix toca brevemente na educação de Bundy. De acordo com o portal Oxygen, ele descobriu na adolescência que foi criado como filhos pelos avós e a irmã mais velha era sua verdadeira mãe.

Alguns acreditam que seu pai na verdade era o próprio avô. Este fato nunca foi comprovado, mas existem evidências de abuso do patriarca contra a família.