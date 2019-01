Friends: o detalhe um pouco assustador que você certamente não percebeu

Mesmo que seu último episódio tenha ido ao ar em 2004, algumas curiosidades de “Friends” ainda continuam sendo reveladas para a alegria dos fanáticos da série.

Desta vez, os fãs do Reddit descobriram que o episódio “The One with Rachel's New Dress”, esconde um detalhe estranho e até um pouco assustador.

No décimo oitavo da quarta temporada, Rachel (Jennifer Aniston) planeja um encontro romântico com seu novo namorado, mas as coisas ficam complicadas e o casal opta por ir à casa dos pais de Joshua – sem saber que eles chegariam mais cedo da sua viagem ao exterior.

Durante a cena, os espectadores notaram que uma estátua no fundo da sala tem os olhos iluminados por uma estranha luz vermelha, antes que apareça escura novamente em outras cenas.



Confira no minuto 1,28: