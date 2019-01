Filmes na TV: Fala Sério, Mãe!, A Menina que Roubava Livros e outros destaques desta quarta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quarta-feira (30).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "As Férias Da Minha Vida" às 14h, "Fala Sério, Mãe!", com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, às 23h e "A Menina Que Roubava Livros" às 1h50. Na Record tem "Velozes e Furiosos 4" às 22h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Cinemax vão para "A Dama Dourada", com Helen Mirren, às 18h e "50 Tons de Preto" às 23h50. No Megapix tem "Uma Manhã Gloriosa" às 13h, "Como eu Era Antes de Você" às 15h e "Uma Babá Quase Perfeita" às 17h15. No TNT tem "Eu Queria ter a Sua Vida", com Ryan Reynolds, às 23h30.

Na Fox tem "Os Estagiários" às 14h e "Loucas para Casar", com Ingrid Guimarães, às 18h20. No FX tem "Com as Próprias Mãos", com The Rock, às 19h e "Star Trek: Sem Fronteiras" às 22h. Na Sony tem "As Panteras – Detonando" às 21h15.

Na Universal tem "Os Sem Floresta" às 13h50 e "Corações de Ferro", com Brad Pitt, às 20h. Na Warner tem "O Candidato Honesto", com Leandro Hassum, às 18h "Juntos e Misturados", com Adam Sandler, às 22h30.