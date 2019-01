Dia Nacional dos Quadrinhos: 8 quadrinistas brasileiros para ler já!

O Dia Nacional dos Quadrinhos, celebrado nesta quarta-feira (30), é um ótimo pretexto para explorar um mercado cada vez mais respeitado.

Conheça alguns dos nomes fundamentais para a evolução do segmento no país!

Marcello Quintanilha

Autor premiado no Brasil, na França e na Alemanha, Marcello Quintanilha é um dos mais renomados artistas nacionais. Autor de graphic novels como “Tungstênio” (2014) e “Hinário Nacional” (2016), ele sempre volta seu olhar para as periferias do Brasil e como a violência se impregna nelas. A página oficial do autor no Facebook reúne links para a compra de suas obras.

‘Luzes de Niterói’, sua mais recente HQ, foi lançada em novembro de 2018 / Reprodução/Facebook

Marcelo D’Salete

Fortemente voltado à história de abusos da escravidão de negros no Brasil, Marcelo D’Salete foi premiado no ano passado com o Eisner, considerado o Oscar dos quadrinhos, pela HQ “Cumbe” (2014) – que reúne pequenos contos sobre escravos em busca de liberdade. Em uma temática semelhante, ele lançou “Angola Janga” (2017). É possível ler sinopses e comprar as obras do autor em seu site.

Página de ‘Angola Janga’ / Reprodução

Roger Cruz

Além de colaborar para revistas da Marvel e da DC Comics, o quadrinista paulistano também tem uma ampla produção autoral, incluindo revistas como “A Irmandade Bege” (2018). Um dos seus trabalhos mais recentes é a trilogia “Xampu” (2010-2018) que narra com tintas autobiográficas a juventude de um grupo de roqueiros em São Paulo nos anos 1990. O site do autor conta também com uma loja virtual.

Trilogia autobiográfica ‘Xampu’ é um de seus maiores projetos / Reprodução

Wagner Willian

O artista visual e quadrinista publicou uma série de livros e HQs, incluindo “Flerte da Mulher Barbada” (2016) e um livro de entrevistas com quadrinistas sobre seus respectivos processos produtivos (publicado em forma de HQ). Em 2016 ele lançou “Bulldogma”, graphic novel que usa pitadas de ficção científica para fazer um retrato da cena artística das principais cidades brasileiras. No site do autor é possível ler sinopses de todas obras.

‘Flerte da Mulher Barbada’ teoriza os quadrinhos / Reprodução

Fábio Moon e Gabriel Bá

Eles são dois que, na maioria das vezes, funcionam como um. Em 2007, os irmãos gêmeos criaram a revista “10 Pãezinhos”, que publica trabalhos autorais de quadrinistas brasileiros. Uma de suas obras mais conhecidas é a adaptação para HQ do romance “Dois Irmãos” (2000), de Milton Hatoum, que narra os conflitos de dois irmãos gêmeos. Em 2011, eles ganharam o Eisner, o Oscar dos quadrinhos, pela minissérie “Daytripper”, sobre as várias mortes de um mesmo homem. Veja mais no site oficial da dupla.

Irmãos gêmeos em autorretrato / Reprodução

Bianca Pinheiro

A quadrinista ganhou relevância ao postar on-line quadrinhos sobre as interações de uma menina com um urso, que deram origem ao compilado “Bear” (2014). Pelo trabalho, ela se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio de roterista revelação do HQ Mix. Ano passado, Bianca publicou, junto com Greg Stella “Eles Estão por Aí”, uma HQ de comédia e terror sobre alienígenas. Acompanhe o Tumblr da autora.

Autorretrato da artista / Reprodução

Lucas Gehre

O artista plástico e quadrinista brasiliense é um dos criadores do selo Samba, para HQs autorais, e publica uma série de tirinhas de temática existencialista chamada Quadradinhas. Elas são publicadas semanalmente e podem ser lidas na página do autor no Facebook – são mais de 1,1 mil tirinhas até agora. Apesar do sucesso on-line, o projeto nunca foi publicado em edições físicas.

Uma das quadradinhas de Gehre / Reprodução

Felipe Nunes

Mais jovem dos artistas listados aqui, aos 24 anos Felipe já é um dos principais nomes do mercado, em especial pelo sucesso da graphic novel “Dodô” (lançada em 2015 e colorida em 2017), que narra o processo de aceitação de uma menina da separação dos pais. Seu novo projeto, “Clean Break”, teve sucesso em uma campanha de financiamento coletivo no ano passado e está em fase de preparação. Saiba mais sobre na página do Tumblr do autor.