Banda cover recria último show dos Beatles, 50 anos atrás, na cobertura da Galeria do Rock

Em 30 de janeiro de 69, o quarteto mais famoso da Inglaterra fazia sua última apresentação ao vivo. O emblemático show dos Beatles no teatro da gravadora Apple, em Londres, foi a última vez que o público pode ver o grupo completo – mesmo que durante apenas cinco canções.

E, 50 anos depois, os paulistanos puderam ter um gostinho de como foi presenciar aquele momento.

Nesta quarta-feira (30), os integrantes do espetáculo Hey Jude, que conta com uma banda cover e orquestra, subiram até a cobertura da Galeria do Rock para reproduzir a apresentação icônica. A caráter mesmo sob o sol de 35º, os quatro tocaram uma seleção com as músicas mais famosas do grupo, para um número de convidados que puderam subir ao telhado da galeria, e para qualquer um que por ali passasse.

O vídeo a seguir, publicado no Instagram pelo usuário Marcio Gaudereto Coutinho, mostra trecho em que a Hey Jude toca "Get Back", sucesso de 1970.

O concerto começou ao meio dia – mesmo horário que os próprios Beatles começaram a tocar em 1969 – e estendeu-se até as 14h.

A realização foi por conta do Cavern Club, fã clube mais antigo em atividade do quarteto. Luiz Antonio da Silva, conhecido como Luiz Lennon, é jornalista e fundador do Cavern Club, e o responsável pelo show. Não houve venda de ingressos: quem teve a chance de subir ao terraço e presenciar o momento de perto foi convidado pelo próprio Luiz.

Fique ligado para atualizações com mais fotos do show!