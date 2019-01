Aline Wirley, ex-Rouge, vai trabalhar com Xuxa em novo programa

View this post on Instagram

Amoores da minha vida, recebi um convite especialíssimo e estou feliz demaaais em compartilhar com vocês que, a partir do dia 06 de Fevereiro estaremos sempre juntinhos (mais ainda)! Serei jurada do #TheFour, novo talent show da @recordtvoficial!!! Estou apaixonada pelo formato do programa, que é muito incrível, inovador e tenho certeza que vcs vão se apaixonar assim como eu. Tenho que confessar que estou bastante apreensiva pela responsabilidade que é ocupar essa bancada… até porque já estive do outro lado e isso mudou minha vida! Mas também me sinto muito honrada por estar ao lado da @xuxamenegheloficial, @leochaves, @jmboscoli e de tantos outros artistas que nós 4 e todo o Brasil iremos conhecer logo mais! Ansiosaaaaaa! 💜✨🎶