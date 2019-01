Filmes na TV: Agente 86, Benzinho e outros destaques desta terça

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta terça-feira (29).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Agente 86", com Steve Carell e Anne Hathaway, às 14h, "Evelyn – Uma História Verdadeira" às 1h e "Resident Evil 3: A Extinção" às 2h30. Na Band tem "A Condenação", com Sam Rockwell, às 22h30.

Na Record tem "Coração de Dragão 3 – A Maldição do Feiticeiro", às 22h30. E no SBT tem "Assassinos Substitutos" às 23h15.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Benzinho" às 22h. Na Fox tem "Noivas em Guerra", com Anne Hathaway e Kate Hudson, às 15h10 e "Percy Jackson e o Ladrão de Raios" às 22h45. No FX tem "O Sexto Dia", com Arnold Schwarzenegger, às 15h50 e "Cidade dos Homens" às 18h.

Os destaques no Megapix vão para "Megamente" às 14h30 e "Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina" às 18h30. No Cinemax tem "A Última Casa da Rua", com Jennifer Lawrence, às 16h30. No TNT tem "O Turista", com Johnnie Depp e Angelina Jolie, às 15h30.

Na Universal tem "Um Tira no Jardim de Infância 2" às 14h. Na Warner tem "Eu Sou o Número Quatro" às 16h e "Tomorrowland – Um Lugar Onde Nada é Impossível" às 18h. E na Sony tem "Motoqueiro Fantasma" às 19h.