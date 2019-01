SAG Awards 2019: Sandra Oh ganha mais um prêmio por atuação em 'Killing Eve' e se emociona durante discurso

Sandra Oh saiu vencedora do SAG Awards 2019 na categoria “Melhor Atriz em Série de Drama”, por seu protagonismo no drama criminal Killing Eve e se emocionou com mais um reconhecimento.

A atriz de 47 anos fez um discurso emotivo depois de ganhar o prêmio graças ao personagem Eve Polastri:

“Muito obrigada! Eu celebro o lindo e belo trabalho de meus colegas nomeados. Vou agradecer a um grupo de atores aqui, começando com o elenco extraordinário de Killing Eve.

Obrigado, Jodie Comer e Fiona Shaw, Owen McDonnell, Kim Bodnia, Sean Delaney e Kirby Howell-Baptiste. Eu gostaria de agradecer ao meu mentor Kim Gillingham e a todos os companheiros criativos e sonhadores.

Eu não sou a atriz que sou sem o trabalho que compartilhamos. Então, quero agradecer aos meus colegas atores. Eu senti o apoio deles tremendamente nos últimos anos.

Quero agradecer a Alfre Woodard. Em 1997, ela sussurrou no meu ouvido: 'Estou muito orgulhosa de você lá fora, estamos lutando a mesma luta'. Jamie Foxx, em 2006, me colocou do lado e me disse: 'Vá em frente', e em 2017 Lena Waithe me abraçou e disse: 'Você ganhou! Você está no trabalho!'. Então, graças aos meus colegas atores. Muito obrigada!”.

Após deixar a querida Dra. Cristina Yang em “Grey’s Anatomy”, Sandra decidiu dar um novo passo na sua carreira e entrou como protagonista na série da BBC America. Apesar de arriscada, a decisão mostrou grandes resultados e, além de acumular um SAG Awards também trouxe a ela um prêmio Critics’ Choice e no Globo de Ouro.