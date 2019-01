Princesa Caroço, de Hora de Aventura, diz se você combina com seu crush; veja como interagir

Já pensou em obter um conselho com toda a 'delicadeza' da Princesa Caroço no conforto de seu lar? A personagem mais mal humorada da animação "Hora de Aventura" ganhou um 'serviço' no Facebook do Canal Cartoon Network em que interage e faz previsões astrológicas por meio do Messenger da rede social.

A Princesa da Terra do Caroço dialoga, com muitos resmungos e faz previsões astrológicas. Basta clicar no Messenger da página e seguir as instruções. A primeira pergunta é, claro, o signo do interessado em saber sobre o futuro. A "Madame Caroço" revela o horóscopo do dia e ainda diz na lata se aquele crush tem futuro – baseado na combinação dos signos astrológicos, claro.

Reprodução

Basta selecionar o que se deseja no menuzinho que vai surgindo ao longo do bate-papo. Depois da primeira interação, a Madame Caroço vai enviar automaticamente as previsões todas as segundas, quartas e sextas-feiras.