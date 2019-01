Mais um bebê real? Princesa Eugenie poderia ser a próxima mamãe da coroa

Megham Markle, 37 anos, será mamãe em breve. A esposa do príncipe Harry, e nora da eterna Lady Di, é o centro das atenções da família real.

No entanto, alguém também tem tomado o foco. A princesa Eugenie, 28 anos, poderia ser a próxima gestante da coroa britânica.

O assunto tem movimentado os bastidores reais. A neta da rainha Elizabeth II poderia estar gravida, de acordo com informações do jornal The sun.

Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Alguns fãs acham que a princesa insinuou notícias sobre isso em um recente post no Instagram. As casas de apostas britânicas também sugerem uma maior probabilidade de que o anúncio seja iminente.

Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Ela é casada com Jack Brooksbank, 33 anos. A cerimônia aconteceu no dia 12 de outubro de 2018, na capela de São Jorge (Reino Unido).

Apesar dos vários rumores, nada é confirmado oficialmente. Agora é aguardar as próximas notícias da família real britânica.

