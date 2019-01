Friends: Matt LeBlanc revela quais objetos 'roubou' do set da série

Matt LeBlanc, que deu vida ao personagem Joey Tribbiani na série “Friends”, revelou que “roubou” algumas recordações do set de filmagens da sitcom.

Em entrevista ao The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon, o ator e 51 anos brincou que “levou muito dinheiro”, mas depois admitiu que decidiu ficar com a bola da mesa de pebolim de Joey e Chandler (Matthew Perry).

“Eu tenho ela na minha caixa de ferramentas em algum lugar, porque é que está na minha caixa de ferramentas, eu não sei”, confessou.

LeBlanc também contou que após o término da série em 2004, ele decidiu levar a “lousa mágica” que aparece pendurada em diversos episódios. No entanto, ele acabou dando a “lembrança” do set para o membro da equipe responsável por escrever as diferentes mensagens que apareciam no objeto.

Confira a entrevista (em inglês):