Filmes na TV: Karatê Kid, Jack Reacher e outros destaques desta segunda

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta segunda-feira (28).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Karatê Kid" às 14h, "Jack Reacher: Sem Retorno", com Tom Cruise e Cobie Smulders, às 22h45 e "A Qualquer Preço" às 2h.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Os Normais – O Filme" às 15h e "O Amor no Divã", com Fernanda Paes Leme, às 18h. Na Fox tem "Os Smurfs 2" às 14h50, "Kung Fu Panda 3" às 18h20 e "A Era do Gelo" às 22h45. No FX tem "Cidade de Deus" às 19h40.

Os destaques no Megapix vão para "Vai que Cola – O Filme" às 16h40, "Esposa de Mentirinha" às 20h30 e "Uma Manhã Gloriosa", com Rachel McAdams e Harrison Ford, às 22h30. No TNT tem "Salt", com Angelina Jolie, às 16h30 e "Os Homens são de Marte… E é pra Lá que eu Vou" às 20h30.

Na Sony tem "De Repente 30" às 19h. Na Warner tem "Mad Max: Estrada da Fúria" às 15h50 e "Guardiões da Galáxia" às 18h. Na Universal tem "Ressaca de Amor", com Jason Segel e Kristen Bell, às 13h30.