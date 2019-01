Super Bowl 2019: Daniel Radcliffe declara torcida contra Patriots por causa de posição política de Tom Brady

Com a aproximação do Super Bowl, a imprensa norte-americana intensifica a cobertura do 'esquenta' para a finalíssima do National Football League, entre o Los Angeles Rams e o New England Patriots. Tanto que até o britânico Daniel Radcliffe, o protagonista da franquia "Harry Potter", deu seus pitacos sobre o tradicional torneio e assumiu estar torcendo contra os Pats, cuja principal estrela é Tom Brady.

"Torço para o Rams. Porque o mundo inteiro está torcendo contra o Patriots… desculpa", disse Radcliffe em entrevista à revista Variety.

O marido de Gisele Bündchen é assumidamente pró Donald Trump e até tem um boné com o slogan da campanha do presidente: "Make America Great Again" (faça a América Grandiosa Novamente).

A revista questionou ainda se Daniel acredita que Brady deveria se aposentar. "Ele poderia parar de ganhar coisas. Tire esse boné do seu armário. Eu acho que este é um momento em que o país está assim: 'Qual é, cara! Você é demais… Não coloque esse boné'. Então, sou Rams. Não sei se eles vão ganhar, mas eu torço para que ganhem".