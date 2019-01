Cid Moreira banca o cupido e ajuda pedido de casamento

Aos 91 anos de idade, o apresentador e locutor Cid Moreira compartilhou em seu Instagram um vídeo em que ajuda um casal em seu pedido de casamento no último domingo, 27.

Cid conta que recebeu uma mensagem pedindo sua ajuda por parte de Marcelo Henrique, de quem já foi vizinho no passado.

"Você quer que eu peça para a Georgina que ela se case com você? Tá bem, vamos lá! Você quer casar com o Marcelo? Acho que ela vai querer, hein? Vá lá, peça ela em casamento, muitas felicidades para os dois", disse Cid.

Nos comentários, um perfil com as iniciais do nome de Marcelo contou que o pedido deu certo: "Obrigado ao meu queridíssimo Cid Moreira e a todas as pessoas que torceram por mim: Georgina disse sim!"

