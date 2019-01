Hospedagem por apps inspira reality shows; conheça ‘Instant Hotel’ e ‘Stay Here’

A internet revolucionou o modo de viajar. Assim como existem sites e aplicativos para rastrear as passagens mais baratas e traçar itinerários confiáveis, sites como Airbnb oferecem hospedagens intimistas em casas de pessoas comuns. De olho nessa corrente que cresce, a Netflix disponibilizou no fim do ano passado dois reality shows que colocam a ‘hotelaria’ moderna no centro do show.

O mais recente deles é ‘Instant Hotel’, reality produzido por um canal australiano em 2017, adquirido pela plataforma de streaming e disponibilizado no mês passado. Com formato dinâmico, o programa reúne participantes cinco estrelas do Airbnb, que competem entre si para saber quem tem a melhor “casa-pousada”.

O resultado é simplesmente viciante. Com residências deslumbrantes em partes totalmente diferentes da Austrália – que, assim como o Brasil, tem dimensões continentais e grande variedade de paisagens –, as duplas de participantes se desdobram para agradar e fazer valer a estadia dos hóspedes.

As regras do jogo são simples. As casas visitadas pelos participantes precisam ser avaliadas em quatro critérios: a residência em si, localização, noite de sono e custo-benefício. Além disso, os participantes são avaliados pelos anfitriões e precisam entregar tudo em ordem. Os locais são julgados à parte por uma especialista em design e hotelaria, que tenta dar um peso justo na corrida.

Os competidores, porém, não estão tão interessados em fazer avaliações justas. Logo, as diferentes personalidades entram em conflito pelo tempo junto sob o mesmo teto e as “picuinhas” tornam o reality, ao menos para o espectador, uma diversão sem fim.

Alguns participantes são desagradáveis ao extremo (o que definitivamente ameaça o negócio deles, caso alguém planeje ir à Austrália).

As atrações da única temporada disponível também são diversas: desde mansões deslumbrantes, uma casa-barco, até um galpão completamente modelado no estilo dos anos 1950. O único defeito do show – cuja segunda temporada está sendo produzida pela Netflix – é inspirar um desejo incontrolável de viajar.

‘Stay Here’

Outro reality show que tem o mesmo tema como pano de fundo é a produção original da Netflix ‘Stay Here’ (Fique aqui, em inglês) – que, no Brasil, ganhou o insólito nome de ‘Reforma na Baixa, Fature na Alta’.

Com episódios curtos, a série promove reformas em residências disponíveis para aluguel nos Estados Unidos. O programa é comandado pela designer Genevieve Gorder, que repagina os ambientes conforme a proposta, e o especialista imobiliário Peter Lorimer, que dá dicas muito interessantes para o ramo.

Assim como ‘Instant Hotel’, o reality realça a graça da hospedagem 3.0 ao remodelar desde uma enorme propriedade em Malibu a um albergue em Nova Iorque.